Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mithat Özhan Bulvarı'nda, Doğan A'nın kullandığı 01 AFZ 143 plakalı otomobil ile Seyit C. idaresindeki 01 SY 141 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Doğan A. ile otomobillerdeki Hatice C. ve Mehmet Y, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bulvardaki ulaşım kaza nedeniyle bir süre aksadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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