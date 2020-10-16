Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 1600 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 1600 litre sahte içki ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki adreste sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı.
Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1600 litre sahte içki ve 35 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
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