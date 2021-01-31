Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapılan bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste 1460 litre sahte içki ve 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.