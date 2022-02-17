Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev, iş yeri ve araçlardan yaklaşık 120 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası ve akünün çalındığı 12 olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu olaylara karışan 10 zanlının kimliğini ve adreslerini belirledi.

Şafak vakti adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyete götürüldü.