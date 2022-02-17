Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da ağacın dallarına takılarak asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtararak doğaya geri bıraktı.
Bursa'da ağacın dallarına takılarak asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtararak doğaya geri bıraktı.
Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar ağacın dallarına takılarak asılı kalan bir kuş olduğunu gördü. Ardından vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Gelen itfaiye ekipleri ise merdiven uzatarak ağaca takılan kuşu kurtararak doğasına geri bıraktı.
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