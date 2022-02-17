Dün 96,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 93,40 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin çelişkili açıklamalar ve bunun arz daralması endişelerine yansıması etkili oldu.

"Batı ülkeleri Rusya'ya karşı histeriyi kışkırtmaktan vazgeçmesi gerekiyor"

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

Beyaz Saray, Rusya'nın hala Ukrayna'yı yanıltma operasyonları ya da uydurma bahaneler kullanarak işgal etme ihtimali olduğunu açıklarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı histeriyi kışkırtmaktan vazgeçmesi gerektiğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri'nin Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde nihai anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduklarını duyurması da İran'dan piyasaya gelebilecek ek kapasiteye yönelik beklentileri kuvvetlendirerek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen haftaki artış da talebin azaldığı algısıyla fiyatları baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 100 bin varil (yüzde 0,3) artarak yaklaşık 411 milyon 500 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları, 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 247 milyon 100 bin varil oldu.

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı Claudio Galimberti, yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında devam eden nükleer görüşmelerdeki pozitif gelişmelerin petrol fiyatlarını yatıştırdığını belirterek,"Henüz nihai karara varılmamış olsa da görüşmelerdeki ilerlemeye ve genel fikir birliğine yönelik haberler fiyatları düşürüyor." ifadesini kullandı.

Galimberti, anlaşmaya varılması halinde bu yıl aralığa kadar piyasaya günlük 900 bin varillik petrolün arz edilebileceğini dile getirdi.

Brent petrolde teknik olarak 93,84 ile 94,26 dolar aralığının direnç, 93,03 ile 92,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.