Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah üretimi ve ticareti yaptığını belirlediği zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri 3 aylık teknik ve fiziki takiple 9 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt'te 51 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Silah parçaları, bahçedeki taşların altından çıktı

Operasyonda 9 zanlıdan 7'si yakalandı, adreslerde ruhsatsız 24 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, 870 mermi, 147 şarjör ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerden birine ait çiftlik evinin bahçesinde taşların altına gizlenmiş tabanca ve silah parçaları bulundu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekipler, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.