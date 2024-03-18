Adana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı

Adana'da Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'ndeki törende Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve atışı yapılan programda İstiklal Marşı okundu.

Bakır, törendeki konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı mücadele olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

Buruk Mezarlığı'ndaki Adana Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Hatay

Antakya Şehitliği'nde yapılan törende Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, anıta çelenk bıraktı.

Masatlı, Çanakkale'de eşi benzeri olmayan bir destanın yaşandığını ifade ederek, "Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar şehitler için dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda da tiyatro gösterisi yapıldı, müzik dinletisi sunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Kadir Kara, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlik şeref defterini imzalayan Yılmaz, Çanakkale Zaferi'ni ve şehitleri anmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın okuduğu duanın ardından katılımcılar, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.