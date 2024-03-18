Kırşehir'de Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yıl dönümünde şehitlik ziyareti

Tören Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlendi.

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Kırşehir Belediye Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin çelenkleri Şehitlik Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Hüdayar Mete Buhara, şehitlik özel defterini imzaladı. Şehit mezarlarını ziyaret eden Vali Buhara, kabirlere karanfil bıraktı.

Törene, Vali Hüdayar Mete Buhara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.