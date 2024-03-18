Sinop’ta aranan şahıslar yakalandı: 3 tutuklama

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.

Kasten yaralama suçundan aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, kadına karşı basit yaralama suçundan aranması ve 6 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, imar kirliliğine neden olma suçundan aranması olan 1 şahıs ve yasa dışı bahis suçu parasının nakline aracılık etme suçundan aranması olan 1 şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı.

Yakalan şahıslardan 3'ü tutuklandı.