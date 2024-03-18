Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında İstanbul plakalı bir aracın Konya'ya uyuşturucu madde getireceğini belirledi.

Plakası belirlenen araç takibe alındı. Şüpheli aracı D-300 kara yolu İstasyon Kavşağında durduran ekipler, araçta bulunan H.A. ile H.U.'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler H.U. isimli şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu bularak el koydu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 477 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.