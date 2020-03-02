Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana Barosu'nda avukatlık ruhsatı töreni düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 3 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Baro Başkanı Veli Küçük, baro başkanlığında düzenlenen törende, ruhsat alan genç meslektaşlarını kutladı ve onlara tavsiyelerde bulundu.
Konuşmanın ardından 3 yeni avukat meslek yemini edip ruhsatlarını aldı.
Yeni avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.
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