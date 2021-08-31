Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 05:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük Covid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün Covid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."
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