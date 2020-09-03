Bakanlıkta, basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ile Spano'ya Türkiye ziyaretinde eşlik eden AİHM'de Türkiye adına görev yapan hakim Saadet Yüksel hazır bulundu.