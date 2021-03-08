Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İnsanlığın hamurunu şefkat, merhamet ve adaletle yoğuran, insana, insan olmayı, insan kalmayı öğreten kadınlardır. Başta kahraman şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.