Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İnsanlığın hamurunu şefkat, merhamet ve adaletle yoğuran, insana, insan olmayı, insan kalmayı öğreten kadınlardır. Başta kahraman şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül
Sıradaki Haber
Konya'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz