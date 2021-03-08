Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçe merkezinden Şamlar Mahallesi yönüne seyir halinde olan, sürücüsü yoldan çıkarak iki metre derinliğindeki şarampole düştü.
Devriye gezen jandarma ekipleri, güzergahta seyir halindeyken kaza yapan aracı gördü.
Jandarmanın haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Batuhan A. ile Mehmet U., kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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