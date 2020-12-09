Sağlık Bakanlığı 8 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 201 bin 219 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 33 bin 198. Bugünkü hasta sayısı ise 6593 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 5245.

Son 24 saatte 211 hasta vefat etti, 5245 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966, toplam hasta sayısı 552 bin 304, toplam vefat sayısı 15 bin 314, toplam ağır hasta sayısı 5882, hastalarda zatüre oranı %3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 441 bin 515 oldu.