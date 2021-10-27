Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
66 yaşındaki kişi yolda ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, yolda ölü bulundu.
Sevindik Mahallesi'nde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, başında yara olan 66 yaşındaki emekli işçi Ahmet Sürer'in öldüğünü belirledi.
Sürer'in cenazesi, ölüm nedeninin öğrenilmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Denizli
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