Sakarya 4. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Selda Dural başkanlığında yapıldı.

2021 yılı istihdam verilerine göre, yılın ilk 9 ayında Sakarya'da 18 bin 870 kişinin İŞKUR aracılığıyla istihdam edildiği açıklandı.

Aynı dönemde İŞKUR'un düzenlediği mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim ve toplum yararına programlar aracılığıyla 10 bin 21 kişinin iş ve meslek sahibi olduğu da vurgulandı.

"İŞKUR'un istihdamı artırma misyonu var"

Vali Yardımcısı Selda Dural, "İŞKUR'un hem istihdamı koruma hem de artırma gibi bir misyonu vardır. Zira İŞKUR, salgın sürecinde istihdamı korumak için kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret destekleri ile çalışanlara ödemede bulunarak istihdamı koruma görevini başarıyla yerine getirmiştir. Diğer taraftan, normalleşme süreciyle istihdamın artırılmasına yönelik programlarla İŞKUR bu görevini devam ettirmektedir. Ayrıca, SGK kayıtlarımıza göre Ağustos 2021 ayı itibarıyla da çalışan sigortalı sayımız, 237 bin 775 kişi olmuştur" dedi.

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ise, işverenlerin ve özellikle sanayi sektörünün artan iş gücü talebine yeteri kadar işçi bulmakta zorlanıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"İŞKUR, sizlere yeni istihdam fırsatları sunmaktadır. İŞKUR portalını kullanarak iş arayan kaydı yapabileceğiniz gibi yüzlerce iş gücü talebine de ulaşabilirsiniz. Ayrıca, kurumumuzda her iş arayan için görevlendirilen iş ve meslek danışmanımıza başvurarak durumunuza uygun iş gücü talepleriyle görüşme sağlayabilirsiniz. Kalıcı ve uzun süreli istihdam için meslek edindirme kurs ve programlarımızdan da yararlanabilirsiniz. Dolayısıyla durumunuza uygun olan alternatif iş gücü ilanlarımız ile meslek kurslarımızdan yararlanarak istihdama katılmak isteyenleri İŞKUR'a bekliyoruz."