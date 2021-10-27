Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin Gümüşhane'de gerçekleştirdiği yatırımlarla verimli toprakları suyla buluşturduğunu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ederek derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini söyledi.

Gümüşhane'de son dönemde inşa edilen su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Kırıntı Barajımız kil çekirdekli gövde tipinde inşa edilmiş olup, temelden 56 metre yüksekliğindedir. 0,94 hektometre küp depolama hacmine sahip barajımızın sulama inşaatını da yakın bir zaman zarfı içerisinde ihale edeceğiz. Sulama inşaatının da tamamlanması ile birlikte 4 bin 570 dekar zirai tarım arazisini suyla buluşturmuş olacağız."

"Bereketli bir hasat dönemi için önemli"

Kaya Yıldız, baraj ve göletlerin çiftçilerin bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri açısından önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, "Bu barajlar sayesinde üreticilerimizin ürün yelpazeleri genişliyor ve o illerimiz hızlı bir şekilde kalkınıyor. Tamamladığımız Kırıntı Barajı ile birlikte milli ekonomimize yıllık 6 milyon lira katkı sağlanacak. Gümüşhaneli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.