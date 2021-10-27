Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde 5 yaş grubuna yönelik hedeflerini açıkladı.

Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrencinin eğitim aldığını aktaran Bakan Özer, "Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona çıkaracağız" dedi.

"3 bin yeni anaokul yapılacak"

Anaokulu sayısında da bir artış olacağına dikkat çeken Özer şöyle konuştu:

"Anaokullarındaki 406 bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde 118'lik artışla 886 bine çıkaracağız. Ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci sayısını ise 1 milyon 613 bine çıkaracağız."

'Eğitimde fırsat eşiliğini sağlayacağız'

Eğitimde fırsat eşitliğine de değinen Özer, "Çankaya'daki okul nasılsa Silopi'deki okulda da benzer imkanları sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.