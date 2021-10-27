Ankara Keçiören'de metruk yapıların yıkımıyla birçok noktadaki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Şehir medeniyet demektir. Şehrimizin hücrelerini yenilemek için yasal çerçevede metruk yapı ve gecekonduları yıkıyoruz. Keçiören’i inşa ederken bir yandan tarihimize ve özümüze ait olan değerlerimizi koruyor, bir yandan da modern kent anlayışına uygun eserler ortaya koyuyoruz. Keçiören’i 'gezilip görülmesi gereken yerler' listesine soktuk" dedi.

Altınok, metruk yapıların yıkım çalışmalarıyla bu mekanlarda gerçekleştirilen uygun olmayan davranışların da önüne geçildiğini söyledi.