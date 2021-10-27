Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil devrildi
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Selim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Rıfat Alagöz idaresindeki otomobil, Kars-Selim kara yolunun Benliahmet köyü yakınlarında sürücünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi.
Sürücü yaralandı, eşi iki çocuk annesi Demet Alagöz hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Kars
Son Haberler
- 14:08
- 14:04
- 14:00
- 13:54
- 13:50
Sıradaki Haber
Keçiören'de 2 bin 466 adet metruk yapı yıkıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz