600 yıllık Manisa Bezi’ne üniversitede tanıtım

Tanıtım programına Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı ve Manisa Tarihi Bezi Kooperatifi (MABEZ) kurucu başkanı Mübeccel Kafkaslı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Özçınar konuşmacı olarak katıldı.

Programda Manisa bezinin 600 yıllık tarihinden ve zaman içerisindeki dönüşümünden bahsedildi. MABEZ Başkanı Kafkaslı’nın Manisa Bezi’nin yaşatılması ve tekrar Manisa’ya yeniden kazandırılması yönünde yapılan çalışmaları aktardığı programda tanıtımı yapacak ekip Manisa bezinin önemi hakkında bilgilendirildi. Program ile birlikte üniversitenin katkısı ile gerçekleşecek tanıtım çalışmalarının ilk adımı atılmış oldu.

“Şehzadeler şehri” adına biz “sultanlar şehri”ni de ilave ettik”

Şehzadelerin Manisa’ya sunduğu katkıları dile getiren, Şehzadeler şehri Manisa’nın köklü geçmişine, kadınların Manisa’nın tanıtımına yaptığı katkılara da dikkat çeken Başkan Kafkaslı “Manisa Şehzadeler Şehri diyoruz ama biz buna bir ilave yaptık. Sultanlar Şehrini ilave ettik, çünkü Manisa’mıza katkı vermiş çok sultanlar, bugünde Rektörümüzle beraber, çok onur duyduğum, burada Manisa için bir araya gelmiş değerli kadın öğretim görevlilerimiz burada. Onun içinde “Sultanlar Şehri” ni ilave ettik” diye konuştu.

MABEZ Başkanı Mübeccel Kafkaslı, tarihi Manisa Bezi’nin, Manisa için önemi, tekrar hayata geçirilmesi ve süreçte yaşanılan zorlukları, tanıtım çalışmasında görev alacak Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri ile Üniversite Öğretim görevlilerine anlattı, onlardan gelen sorulara yanıt verdi.

Manisa bezi dünyaca biliniyor

600 yıl önce Manisa’nın geliri pamuktan olduğu için 8000 nüfuslu olan Manisa’da 3000 tezgâh bulunduğunu, üretilen ürünlerin Saraylara, halkın giyiminden, gemilerin yelkenlerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirildiğini, şehirde yapılan üretimin daha sonra Anadolu’ya yayıldığını aktaran Başkan Mübeccel Kafkaslı “Sanayileşme ile unutulan, sentetiği olmayan, tamamen pamuktan ve dokuma tezgahlarında elde yapılan bu ürünü çok yıllar sonra MABEZ olarak biz tekrar canlandırmaya çalıştık. Değişik eklemeler yaptık, kumaşlarımızı renklendirdik, ipekler, floşlar karıştırarak değişik ürünler ürettik. MABEZ ve Türk Kadınlar Konseyi Olarak Manisa Bezimizi çok şükür dünyaya tanıttık. Ayrıca Manisa İli ve İlçelerimizdeki, kadın emeği olan ürünlerimiz tanıtmaya çalıştık, kadın kooperatiflerini bir araya getirdik. Bu çalışmalarda katkısı olan yöneticilerimiz ve valilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öğrencilerimizin konuyla ilgisi gurur verici

Üniversitedeki bu buluşmanın ders kapsamında gerçekleştiğini, Üniversite Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi Doc. Dr. Pınar Güner Koçak ve öğrencilerinin çalışmalarının anlamlı olduğunu ifade eden Radyo Televizyon ve Sinema bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Özçınar “Bu proje güzel bir vesile oldu aslında, Fakülte olarak Manisa’yı çok seviyoruz önemsiyoruz. Burada Manisa Kent markalaşmasıyla ilgili bir proje yürütüyoruz, bütün öğrencilerimize de sık sık derslerde söylüyoruz. Manisa’nın bütün potansiyel değerlerini tanımak, bunları gelecek nesillere aktarmak için medya içerikleri üretmeye talibiz bu şehirde. Nitelikli belgeseller, programlar yapmaya talibiz”dedi.

Prof. Dr. Özçınar “Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye genelinde dokumalar ile dokuma atlası çalışması da yapılmıştı. Bir programcı olarak gördüğümde Manisa Bezi’nin de iyi bir hikayesi var. Manisa Bezinin de hikayesi ile yasacağını düşünüyorum. Dokumalar ile ilgili sadece elinizde tuttuğunuzda Osmanlıdan günümüze kadar gelen zengin bir tarihle temas ettiğinizi hissediyorsunuz. Bugün ki etkinlikte de farklı kuşakların bir araya gelmesi, nesiller arası buluşmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz Elinur ve Berivan’ı da tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.

Üniversite Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi Doc. Dr. Pınar Güner Koçak “Manisa bezi bizim için, kültürümüzün tanıtımı için önemli bazı ürünlerimiz popüler kültür içerisinde eriyor ama Manisa bezi çeyizlerde olan gelinliklere konu olmuş bir bez, tekrar gündeme gelmeli, gençlerin kullandığı popüler bir ürün haline gelmeli” dedi.

Program ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün, Manisa’nın Marka Kent olması yönünde Manisa’nın tanıtımına yönelik başlattığı proje kapsamında da değerli bir adım atılmış oldu.

Program sonrasında Üniversite Kampüsünde Manisa Bezi tanıtım sergisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof Dr. Rana Kibar ve MABEZ Başkanı Mübeccel Kafkaslı, katılımcı protokol tarafından açıldı.

Açılışa Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof Dr. Rana Kibar, MABEZ Başkanı Mübeccel Kafkaslı, Rektör Yardımcıları, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Baştan, Radyo Televizyon ve Sinema bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Özçınar, Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi Doc. Dr. Pınar Güner Koçak, İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri, Türk Kadınlar Konseyi üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.