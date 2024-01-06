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Güncel
AA 06.01.2024 16:17

Kırklareli'nde jandarma geçen yıl 4 bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yaptı

Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde geçen yıl 4 bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kırklareli'nde jandarma geçen yıl 4 bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yaptı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2023 yılında 3 bin 507 olaya müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, yapay zeka da kullanılarak meydana gelen olayların tamamı aydınlatıldı.

Alınan tedbirler sonucu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaat ve otodan hırsızlık ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 42 azalma sağlandı.

Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 2 bin 174 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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