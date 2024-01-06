Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.01.2024 16:28

Bayburt'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

Bayburt Üniversitesi Üni Aktif Genç Liderler Topluluğu tarafından organize edilen yarışma, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bayburt'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

Vali Mustafa Eldivan, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, "Her ne kadar sayı burada sınırlı olsa da aslında gönülden geçen bütün Bayburt'un aynı şekilde aynı ortamda olması. Bu tür etkinliklere biz hem katılmaya hem de desteklemeye devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu yarışmanın zaten birincisi yok, bütün kardeşlerimiz aslında birinci." dedi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de gençleri böyle bir programda bir arada görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kur'an'a hizmetin en büyük vazife olduğunu vurgulayan Ateş, "Bunu genç kardeşlerimiz çok özenli bir şekilde yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri 'oku.' Bu emirden aldığımız güç ve kuvvetle medeniyetler, devletler kurmuş geçmişin mensuplarıyız. Yine günümüzde gençliğimiz Kur'an'dan aldığı terbiyeyle, manevi güç ve kuvvetle ilimde ve bilimde her alanda muhteşem işler yapıyorlar." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise bu yıl yarışmanın ikincisine ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, öğrenci toplulukları aracılığıyla bu tür etkinlikleri artırmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da uyuşturucu kullanan kişinin sosyal medya paylaşımı sonrası uyuşturucu tacirleri yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:42
Bangladeş seçim boykotlarının gölgesinde sandığa gidecek
16:35
MİT, 97 yıldır Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyor
16:28
Usta sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı
16:16
İran'daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 91ee yükseldi
15:43
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
15:26
Hapishaneye ziyarete gitti, tutuklandı
"Müze zengini" Edirne ziyaretçi sayısını daha yukarılara taşımak istiyor
"Müze zengini" Edirne ziyaretçi sayısını daha yukarılara taşımak istiyor
FOTO FOKUS
ABD'den havalanan yolcu uçağının kapısı koptu
ABD'den havalanan yolcu uçağının kapısı koptu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ