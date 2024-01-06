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Güncel
AA 06.01.2024 16:19

Tekirdağ'da uyuşturucu kullanan kişinin sosyal medya paylaşımı sonrası uyuşturucu tacirleri yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya hesabından uyuşturucu sattığı kişileri ifşa eden zanlının da aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu kullanan kişinin sosyal medya paylaşımı sonrası uyuşturucu tacirleri yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir sosyal medya hesabından uyuşturucu ticareti yapan kişilerin paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında 9 adreste yapılan aramalarda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınandan birinin sosyal medya sayfasının kullanıcısı olduğu ve uyuşturucu sattığı kişileri sayfada ifşa ettiği belirlendi.

 

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