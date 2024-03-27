6 aylık bebek Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ameliyatla sağlığına kavuştu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 6 aylık Ö.E.K'nın doğum öncesi dönemden itibaren yapılan taramalarında sol böbrek pelvisinde (leğen kemiği) genişlik artışı olması nedeniyle Çocuk Üroloji ve Çocuk Nefroloji polikliniklerinde takip edilmeye başlandığını belirtildi.

Takipleri ve tetkikleri sonucunda Ö.E.K'de sol üreteropelvik bileşke darlığı saptanan 6 aylık Ö.E.K'ya, Çocuk Üroloji hekimi Uzman Doktor Çiğdem Arslan Alıcı tarafından sol piyeloplasti ameliyatı yapıldı.

Ameliyatın ardından 6 aylık hasta sağlıkla taburcu edildi.