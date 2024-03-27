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Güncel
AA 27.03.2024 09:58

6 aylık bebek Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ameliyatla sağlığına kavuştu

Eskişehir'de, böbreğindeki idrarı mesaneye ulaşamadığı için üreteropelvik bileşke darlığı rahatsızlığı bulunan 6 aylık bebeğin, Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen sol piyeloplasti ameliyatıyla sağlığına kavuştuğu açıklandı.

6 aylık bebek Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ameliyatla sağlığına kavuştu
[Fotograf: AA]

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 6 aylık Ö.E.K'nın doğum öncesi dönemden itibaren yapılan taramalarında sol böbrek pelvisinde (leğen kemiği) genişlik artışı olması nedeniyle Çocuk Üroloji ve Çocuk Nefroloji polikliniklerinde takip edilmeye başlandığını belirtildi.

Takipleri ve tetkikleri sonucunda Ö.E.K'de sol üreteropelvik bileşke darlığı saptanan 6 aylık Ö.E.K'ya, Çocuk Üroloji hekimi Uzman Doktor Çiğdem Arslan Alıcı tarafından sol piyeloplasti ameliyatı yapıldı.

Ameliyatın ardından 6 aylık hasta sağlıkla taburcu edildi.

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