57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibinin Çanakkale'ye uğurlanması için Tekirdağ Valiliği önünde tören düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 107 yıl önce destan yazıldığını söyledi.

"Bu ruhu gelecek kuşaklara aktarıyoruz"

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz ise Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini dile getirdi.

Törene, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Hükümet Caddesi'nden Malkara istikametine yola çıkan 57 kişilik yürüyüş komitesi, vatandaşlarca alkışlanarak selamlandı.

Çanakkale Zaferi'nde 57. Alay

Çanakkale Savaşları'nda Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Alay, 107 yıl önceki savaşın mihenk taşları arasında yer alıyor.