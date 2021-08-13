Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla 5 yaşındaki çocuk, oyuncak bebeği, tokası ve topunu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen çocuklara yolladı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde toplumun desteğiyle yangının yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım malzemelerini, başta cami altları olmak üzere oluşturdukları lojistik merkezlerden ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildiren Açık, şöyle devam etti:

"Manavgat'ta Kumköy Camimizin altındaki lojistik merkezimize gelen yardım kolilerinin içerisinden üzerinde 'özel hediye' yazan bir paket çıktı. Paketi açtığımızda '5 yaşındaki kardeşim çok ısrar etti. Bu küçük topu, tokaları ve bebeği evi yanan çocuklara versinler diye. Oyuncakları evleri yanan çocuklara verirseniz çok seviniriz. Hepinizden Allah Razı olsun.' yazılı not, bebek, küçük bir top ve tokaları gördük. Not, görevlilerimizi ve bizleri çok duygulandırdı."

Açık, tarihin her döneminde mazlum ve mağdurun, ihtiyaç sahibinin yanında yer alan Türk milletinin, ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarında yine vefakarlığını gösterdiğini vurguladı.

Zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılabildiğini kaydeden Açık, "Yardımlaşma duygusunun toplumun en küçük bireylerine kadar inmiş olması bizleri daha çok mutlu ediyor. 5 yaşındaki yavrumuzun kardeşlerine gönderdiği hediye bizim için çok anlamlı. Bu hassasiyetinden dolayı kendisine ve onu bu şekilde yetiştiren ailesine çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmayacaktır. Rabb'im ülkemize bir daha böyle zor günler yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Açık, hediyenin, Manavgat Müftülüğü ve TDV Şubesince, ev ve eşyaları yanan çocuklara ulaştırıldığını belirtti.