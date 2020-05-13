Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra sokağa çıkan 5 yaşındaki Asya Şimşek'in ilk işi, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlamak oldu.

Minik Asya, banka çıkışı gazetecilere, "Cumhurbaşkanı maaşını bağışladı. Ben de paramı bağışladım. Bankaya da paramı yatırmaya geldim. Bugün Cumhurbaşkanım herkese tatil yaptığı için ben de ilk işim bankaya koşmak oldu. Bankaya 71 liramı yatırmak için geldim. Cumhurbaşkanım bağışladığı için ben de kumbaramı bağışladım." dedi.

Baba Murat Şimşek de "Burada bizim amacımız insanların duygusuyla oynamak değil, çocuğumuzun vatan sevgisini, bayrak sevgisini daha iyi hissetmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.