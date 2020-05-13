Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarsu ve Yunusoğlu mahallelerinde 3 buzağı ile 4 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Jandarma, yaptığı incelemelerde hayvanları çaldığı ileri sürülen 3 şüpheliyi takibe aldı.

Zanlılar, düzenlenen operasyonda hırsızlığı gerçekleştirdikleri araç ve buzağılarla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgularında, 4 küçükbaşı da hayvan pazarında sattıklarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.