5 Mayıs Perşembe İSKİ su kesintisi… İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
5 Mayıs Perşembe günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…
İlçe: Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.05.2022 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.05.2022 10:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Çakmak Mah,Tepeüstü Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.05.2022 10:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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