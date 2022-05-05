Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da tarihi eser bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 parça ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçede şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 materyal ve 3 dedektör ele geçirdi.
Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ Tarihi Eser Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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