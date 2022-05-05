Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen programda Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin katılımcılarla bayramlaştı.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, ramazan ayının güzel geçtiğini belirterek, yağan yağmur sayesinde çiftçinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Şahin, "Batman'da bayramlaşma öncesinde fitre, zekat verildi, gıda paketleri dağıtıldı. Böylece dayanışmanın en güzel örnekleri de verildi. Zaten millet olabilmenin temel vasfı ortak tasada, ortak kıvançta, ortak gelecekte birliktelik demektir. İşte bunu yakaladığımız zaman önümüzde duracak hiçbir güç yoktur." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ise ramazan ayının maneviyatının toplumun bütün katmanlarına sirayet ettiğini ifade etti.

Özdemir, "Yardımlaşma müessesini çalıştırarak güzel ve huzur içinde bir ramazan geçirdik. Sizlerin nezdinde bütün Batmanlı hemşehrilerimin, bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." diye konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, İYİ Parti İl Başkanı Kısmet Çelik, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.