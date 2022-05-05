Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Coşkun, eşi Sevilay Coşkun ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklarla bayramlaştı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Coşkun ve eşi, daha sonra Kahramanmaraş Huzurevi'ne geçti.

Burada bir süre yaşlılarla sohbet eden Coşkun, huzurevi sakinlerinden Ayşe Kolukırık'ı Nevşehir'de yaşayan kızı Esme Çevikler ile telefonda görüştürdü.

Coşkun, buradaki konuşmasında şunları ifade etti:

"Büyüklerimiz, geçmişle geleceğimiz arasında köprü vazifesi gören, kültürümüzü yarınlara taşımamızı sağlayan ve her zaman tecrübelerinden yararlandığımız en değerli varlıklarımızdır. Ramazan Bayramı dolayısıyla bizler de siz değerli büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarınızı almaya çalıştık. Çok şükür konuk ettiğimiz siz kıymetli büyüklerimizin sağlık durumu ve moral, motivasyonları gayet iyi."

Vali Coşkun'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ahmet Tüten ve Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Furkan Öncülokur eşlik etti.