Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin her alanda daha güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ'ye de önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Yıldız, “Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar, 2020 yılında ise kasım ayı sonu itibarıyla 511 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanmış olup, 2020 yılı sonu itibarıyla da 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları bitirilecektir. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir."

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken Yıldız, Bursa'da 5 projede 64 bin 35 hektar alanda yürütülen çalışmalarla 7 bin 15 hektar arazide toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini söyledi. İlde devam eden çalışmalarla 46 bin 486 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor.

Kocaeli'de bir projede 12 bin 857 hektar alanda yürütülen çalışmalarla 8 bin 350 hektar arazinin toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri yapıldı. Sürdürülen çalışmalarla ilde 4 bin 507 hektar alanın 2021 sonuna kadar toplulaştırılması amaçlanıyor.

Ayrıca Bursa ve Kocaeli'de 2020'de 22 bin 376 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlandı. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 sonuna kadar 50 bin 993 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının bitirilmesi planlanıyor.

Tapulaştırma projeleriyle maliyetler yüzde 90 azaldı

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan, ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığına dikkat çeken Yıldız, arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 azaldığına vurgu yaptı.

Arazi toplulaştırmasıyla parseller büyürken, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasının da kolaylaştığını ifade eden Yıldız, “Bu sayede düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturuluyor, her parsel yola ve kanala kavuşuyor. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler ve ulaşımdan kaynaklı kayıpları azaltan arazi toplulaştırması, yakıt tasarrufu da sağlıyor. Uygulama, zirai mücadele ve gübrelemeyi kolaylaştırıyor, sulama oranını ve randımanını büyüyor. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artıyor” dedi.