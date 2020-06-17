Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışının Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım ve dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.