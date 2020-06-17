Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sabah saatlerinde duyuruldu. Görüşmenin 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceği açıklandı.

Görüşmede gece saatlerinde başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın iki genel başkanı iç ve dış gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yi son olarak Şubat ayında kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün Devlet Bahçeli'nin yanı sıra önemli başka isimleri de ağırlayacak.

Erdoğan, saat 15.00'te Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile TOBB, TİSK, Türk-İş ve HAK-İŞ Başkanlarını kabul edecek.

Ardından da YÖK Başkanı Yekta Saraç Erdoğan'ın konuğu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u kabul edecek.