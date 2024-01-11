5 gündür aranıyordu, dağda ölü bulundu

Bağlar Mahallesi'ndeki evinden 5 Ocak günü 'Camiye gidiyorum' diyerek ayrılan Doğan A.'dan bir daha haber alınamadı.



Ailesinin ihbarı üzerine Doğan A.'un bulunması için arama çalışması başlatıldı. Bugün saat 10.30 sıralarında Sav beldesi mevkisinde dağda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kişinin, Doğan A. olduğu tespit edildi. Doğan A'un cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



Doğan A.'un bulunduğu bölge ile evi arasındaki mesafenin yaklaşık 10 kilometre olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Doğan A'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.