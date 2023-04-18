45 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı... e-Devlet sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama...

Millî Eğitim Bakanlığınca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

45 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları nasıl sorgulanır?



Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet üzerinden öğrenebilecek.

e-Devlet Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama için tıklayınız.



Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.



Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz "Türkiye Yüzyılı"nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.