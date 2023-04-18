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Güncel
TRT Haber 18.04.2023 13:52

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Viyana’da bir araya geldi

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Fatih Toprak, Viyana’da Avrupa’daki Bölge Seçim Koordinasyon (SKM) başkanlarıyla bir araya geldi.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Viyana’da bir araya geldi

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde yurt dışındaki Türkler 27 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında sandığa gidecek. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak öncülüğünde Avrupa’daki AK Parti Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanları 17 Nisan Pazartesi günü Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya geldi.

Toprak, TRT’ye yapmış olduğu açıklamada "Düzenli olarak yurt dışındaki Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlarımızla bir araya geliyoruz. 27 Nisan’da yurt dışında sandıklar kurulacak. Sayılı günler kala çalışmalarımızı hızlandırdık." dedi.

Sandık görevlilerine eğitim programı

Yurt dışındaki seçim sürecinde özellikle kadın kolları ve gençlik kollarının sahada aktif çalışmalar yapacağına değinen Toprak, sandıklarda görev alacaklara yönelik eğitim programını da belirlediklerini söyledi. Toprak, "Yurt dışında sahaya inerek vatandaşlarımıza hizmetlerimizi anlatacağız. Gelecek yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bölge başkanlarımızla stratejimizi belirledik." dedi.

Yurt dışında 5 bin sandık kurulacak

Toprak, yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerinde beş bin’e yakın sandığın kurulacağını, AK Parti olarak görevlerini belirlediklerini ve sahada aktif bir çalışma yapacaklarını söyledi. "Dünyanın her yerinde AK Parti olarak varız. Amerika’dan Avusturalya’ya, Japonya’dan Kanada’ya. Vatandaşımızın sandığa gitmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz." diyen Toprak, Avrupa’da da önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yurt dışında oy kullanma süreleri

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında olmak üzere ülkelerin her biri için belirlenen tarih ve noktalarda oy kullanılabilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise yurt dışı seçmenler 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek.

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Avusturya AK Parti Seçim 2023
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