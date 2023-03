Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından `Orman Haftası` çerçevesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.



43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Bayraktepe mevkiinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ilgi gösterdi. Yüzlerce fidan, öğrenci ve belediye personeli tarafından kısa sürede toprakla buluşturuldu. Etkinlikte, belediye tarafından katılımcılara ikramlar yapıldı. MHP Milletvekili Halil Öztürk, İl Başkanı Murat Abalı ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, öğrencilerle birlikte fidan dikti. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, her bir ağacın oksijen kaynağı olduğunu belirterek, "Her fidanı toprakla buluşturmak büyütüp ve gelişmesini sağlamak, kendimize ve çocuklarımızın geleceği adına büyük bir mirasımızdır. Bizler, 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' diyen Hz. Muhammed'in ümmetiyiz" dedi.



Dikilen fidanların gelecek nesle emanet olduğunu ifade eden ortaokul öğrencisi Yiğit Güler, "Doğa bizim için çok önemli. Doğa olmazsa bizde yaşayamayız. Bu yüzden ağaç dikmek her insanın görevi olmalı. Doğaya iyi şeyler yapmak her insan için önemli. Çünkü geleceğimize bir emanet bırakıyoruz" diye konuştu.



Fidan dikmenin önemli olduğunu anlatan ortaokul öğrencisi Hacı Aktuğ, "Dünyaya ve insanlığa bir faydamız olması açısından kendi isteğimizle burada fidanları dikiyoruz" şeklinde konuştu. Ortaokul öğrencisi Beyza Bozkurt ise, ağaçların canlılar için bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.