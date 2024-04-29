İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, havadan düzenlediği saldırıda, Gazze'nin batısındaki Ebu Husayra Caddesi'nde yer alan Terturi ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda 2'si kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Rimal ve Şati Mülteci Kampı'ndaki bazı evler ile boş arazilerin yanı sıra Gazze hükümetine bağlı Ensar Güvenlik Yerleşkesinin çevresi de bombalandı.

Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bulunan Hicazi ailesine ait evin vurulması sonucu da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Birimi de Hicazi ailesine ait evin enkazında kurtarma çalışmaları yürüttüğünü aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 454 Filistinli öldürüldü, 77 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.