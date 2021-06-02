Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sabahtan gece saatlerine kadar Erzurum'un kuzeyi ile Kars, Ardahan ve Erzincan'da kısa süreli ve lokal gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 32, Erzincan'da 26, Ağrı'da ve Kars'ta 25, Erzurum ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

Gece ise en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Erzurum'da 11, Erzincan'da 14, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.