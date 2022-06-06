Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kızılcahamam’da partisinin “30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu.

3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik" dedi.

Erdoğan" Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek gurbunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik. Yarınki Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız 'millete sesleniş' konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. pic.twitter.com/5Mh27HE1mn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 5, 2022

3600 ek göstergenin detayları bugün belli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine Toplantısı sonrası yapacağı konuşmada 3600 ek göstergenin detaylarını açıklayacak.