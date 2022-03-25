Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Düzenlemeyle ilgili ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile Memur-Sen'den 11 sendika temsilcisiyle gerçekleştirildi. Toplantı yaşlaşık 1 saat sürdü.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Emekli maaş ve ikramiyelerine dokunacak şekilde bir yaklaşımı kamu tarafıyla paylaştık" dedi. Yalçın, 3'üncü toplantının ise, 10 Mayıs'ta yapılacağını söyledi:

“İkinci toplantıda bugün ek göstergenin çerçevesi nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı. Kamudaki personel sistematiği içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak tüm kamu çalışanlarının bunun içerisinde kendini bulacağı bir geniş çerçevede tazminat yansıtma oranlarını da yükselterek esasa olan emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretme konusunda temel yaklaşımımızı hizmet kolları bazlı genel bazlı kamu tarafıyla paylaştık."



Düzenleme polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Belli bir takvim içerisinde devam edecek görüşmelerde sosyal taraflar taleplerini iletecek. Öneriler değerlendirilecek, çalışmalar masaya yatırılacak.

Memur maaşlarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek

Düzenleme ile memurların ekonomik iyileşmesine, sosyal refahına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

3600 ek gösterge memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek.

Bu yıl içinde hayata geçirilmesi hedeflenen düzenleme hakkında ilk toplantı 16 Şubat'ta yapılmıştı.