Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor 2022?
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı hafta sonu yapılacak.
MSÜ 2022 ne zaman, saat kaçta?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek. Sınavın sonuçları sınavın yapıldığı yıl geçerli sayılacaktır.
MSÜ giriş belgesi alma ekranı
Sınava girecek adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilecek.
Etiketler: ÖSYM
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