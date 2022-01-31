Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 435 bin 513 COVID-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı.

182 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 93 bin 438 oldu.

Aşı sayısı 141 milyonu geçti

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,51 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 981 bin 790 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.