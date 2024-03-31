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Güncel
TRT Haber 31.03.2024 11:42

31 Mart Yerel Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Yasakların kalkmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanacak. İşte detaylar…

31 Mart Yerel Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 Mart 2024 Seçim günü vatandaşlar il ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini belirlemek için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de 50 milyondan fazla seçmen oy kullandı.Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener daha önce yerel seçimlere 36 partinin katılacağını açıklamıştı.  

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı. 2024 Yerel Seçim adayları için vatandaşların oy kullanma işlemi saat 17.00’da sona erdi.

Yerel Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Türkiye’de oy kullanan milyonlarca kişi seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YSK tarafından yayınların serbest bırakılması sonrası 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları da netleşmeye başlayacak.  Canlı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasının ardından yayınlanacak.

31 Mart Yerel Seçimleri için canlı seçim sonuçları trthaber.com’un secim.trthaber.com sayfasından takip edilecek.

TRT Haber 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları sayfası için tıklayınız.

Oy Kullanma Saatleri

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi. Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.
 

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